Cor 21 ottobre 2023 Alghero, la tartaruga Agnese torna in mare È stato il sindaco Mario Conoci con l’assessore regionale all’Ambiente a liberare la caretta caretta nelle acque di Porto Conte. Era stata salvata a marzo e curata presso il Centro recupero animali marini del Parco Nazionale dell’Asinara



“Agnese”, così era stata ribattezzata la tartaruga marina recuperata dalla Guardia costiera al porto di Alghero lo scorso marzo, è stata rimessa in libertà a Tramariglio (Alghero) dopo le cure presso il Centro recupero animali marini del Parco Nazionale dell’Asinara. “Agnese” era rimasta imbrogliata in nel nylon ed aveva la bocca piena di materiale plastico. È stato il sindaco Mario Conoci con l’assessore regionale all’Ambiente a liberare la caretta caretta nelle acque di Alghero.