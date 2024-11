Cor 9 novembre 2023 Tc Alghero, parte bene il campionato invernale Domenica, nella Seconda serie femminile, le giovani algheresi hanno superato 2-1 il Cus Cagliari sul green set di Maria Pia. Periodo positivo per il Tc Alghero nel Campionato Invernale di tennis a squadre



ALGHERO - Periodo positivo per il Tc Alghero nel Campionato Invernale di tennis a squadre. Domenica, nella Seconda serie femminile, le giovani algheresi hanno superato 2-1 il Cus Cagliari sul green set di Maria Pia. Nei singolari, Alessandra Ogno ha superato 6-4, 6-0 Matilde Giacomina, mentre Giulia Mura ha perso 6-2, 6-2 contro Francesca Porcu. Doppio decisivo, con Ogno e Alice Martinez che l'hanno spuntata 10-2 al terzo su Carlotta Farneti e Claudia Piredda.



Domenica di riposo per le due squadre maschili, reduci da ottimi risultati: nella Prima serie, la vittoria di prestigio, 2-1, sul Tc Cagliari, mentre nella Terza serie, il netto 3-0 sul Ct Santa Teresa A.

Sabato, per la Terza maschile, il Tc Alghero B ospiterà (ore 15) l'Ittiri A; domenica, la Seconda femminile giocherà sui campi del Quattro Mori Tennis team, mentre la Prima maschile rinvia la sfida contro i campioni uscenti del Tc Moneta a venerdì 8 dicembre.