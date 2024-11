S.A. 10 novembre 2023 Mepa e Sardegna Cat: laboratorio a Sassari Laboratorio/seminario riguardante le modalità per diventare fornitori della Pubblica Amministrazione abilitandosi al MEPA e a SardegnaCAT.E´ organizzato da Confartigianato e Sportello Appalti Imprese



SASSARI - Confartigianato Sassari e Sportello Appalti Imprese organizzano un laboratorio/seminario sul MEPA e SardegnaCAT. Si terrà il prossimo giovedì 16 novembre dalle ore 09,30, presso la sala riunioni della Confartigianato in Via Alghero 30 a Sassari, l’importante laboratorio/seminario riguardante le modalità per diventare fornitori della Pubblica Amministrazione abilitandosi al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e a SardegnaCAT, la piattaforma della Regione Sardegna. Si tratta di un’opportunità che la Confartigianato provinciale di Sassari ha programmato in collaborazione con lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche.



Oggi vi è la consapevolezza che i mercati elettronici rappresentano un importante canale commerciale e di visibilità degli operatori nei confronti della pubblica amministrazione. Però ancora tante imprese locali perdono importanti occasioni di lavoro perché non sono iscritte né al MEPA né a Sardegna CAT o hanno difficoltà ad utilizzare efficacemente tali strumenti. L’obiettivo del laboratorio in programma il 16 novembre p.v. è quello di stimolare gli operatori economici del territorio all’utilizzo di tali strumenti, utili per poter negoziare le proprie offerte con la Pubblica Amministrazione, beneficiando di una maggiore visibilità all’interno del mercato pubblico. Coinvolte in primis le imprese del Sistema Casa (Edilizia, Impiantistica, Legno e Serramenti).

Abbiamo notato che in Sardegna si stanno iscrivendo alle piattaforme elettroniche citate anche imprese del continente, quindi un’”invasione” di aziende esterne al territorio regionale a discapito delle ditte locali.



In prospettiva questo può rappresentare un problema perché fondamentalmente si riducono gli spazi di mercato e di visibilità per le imprese locali. Relatori del laboratorio/seminario saranno Marcello Secchi e Monica Saba dello Sportello Appalti Imprese.

Per partecipare al seminario e per essere aggiornati di altre iniziative dello Sportello Appalti, si chiede di registrarsi al seguente link: https://www.sportelloappaltimprese.it/registrati/

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio categorie della Confartigianato di Sassari al 079280698.