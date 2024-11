Alghero protagonista con la nuova Coral

S.A. 10 novembre 2023

Tanti giovani talentuosi ma anche “senior” di valore nella squadra allenata dal coach Fabrizio Longano nella Divisione Regionale. Questo sabato match casalingo a Olmedo contro il Terralba

ALGHERO - La Klass Basket Coral Alghero punta sulla linea verde nel campionato di Serie D, ora Divisione Regionale 1. La società del presidente Massimo Salvatori, unica a rappresentare Alghero nel secondo più importante campionato regionale, ha allestito un roster principalmente formato da giovani classe 2006 (come Giovanni Manunza, Federico Salvatori, Marco Loriga, Marco Cesaraccio, Federico Luciano, Cristian Scalise), tutti in pianta stabile nel campionato di divisione Regionale 1, unitamente agli altri atleti Under 17 del vivaio classe 2007/2008 regolarmente convocati a turno in prima squadra.



Da segnalare nel gruppo “senior” il rientro in squadra di Victorio Musso, giocatore di livello superiore e vero punto di riferimento per i ragazzi, oltre all’ingaggio di un altro argentino, Juan Sahud, prospetto di elevata categoria. Assieme a loro l’ormai “corallino” Luigi Cesaraccio (al quarto anno con i colori neroazzurri), il classe 2002 Matteo Monte e il 2004 Silvio Tilloca. La regia è affidata al coach Fabrizio Longano, tecnico che non ha bisogno di presentazioni. Il neo allenatore della Coral è reduce dall’ esperienza con la Blu Orobica Bergamo in serie C Gold Lombardia e nel suo curriculum può vantare anche diverse esperienze in panchine prestigiose di serie B. La società ha deciso inoltre di affidargli i gruppi Under 19 e Under 17 Eccellenza.



Novità anche nel settore giovanile con l’arrivo di Andrea Cesaraccio, istruttore di alcuni gruppi minibasket e del gruppo Under 13. Così facendo, lo staff tecnico – che già vanta tra le sue fila le figure storiche come Enrico Salvatore, Elisabetta Santandrea e Francesco Barracu – incrementa il proprio organico, continuando a dare importanza all’attività nel settore giovanile che tante soddisfazioni ha dato alla società. Altra novità importante è il nuovo partner main sponsor “Klass Serramenti”, leader nel settore degli infissi in PVC altamente performanti e di altissima qualità. Con l’accordo siglato a partire da questa stagione si guarda però anche al prossimo futuro, alla luce del fatto che l’azienda seguirà la progettazione e la realizzazione di tutti gli infissi nella nuova Casa Coral che sorgerà al “Pallone” tra le vie Kennedy e Berlinguer. Intanto la Klass Basket Coral chiama a raccolta i propri tifosi in vista della prossima partita di Divisione Regionale 1, in programma questo sabato 11 novembre alle 18 nella palestra comunale di Olmedo. Musso e compagni affronteranno il SAAB Terralba.

