S.A. 10 novembre 2023 Acqua fuori norma a Maristella dal 20 ottobre La nota polemica del presidente del Comitato di Borgata a Maristella Tonina Desogos che segnala i disservizi cronici e l’ennesimo fuori norma dell´acqua risalente allo scorso 20 ottobre e mai rientrato



ALGHERO - «I disservizi di Abbanoa percepiti dagli abitanti della borgata di Maristella sono da sempre: la linea per l’acqua potabile in eternit, continue rotture della stessa, pressione spesso insufficiente, aspetto dell'acqua non sempre limpido e svariati fuori norma che costringono gli abitanti, in osservanza delle ordinanze emesse dal Sindaco di Alghero, all’utilizzo dell’acqua minerale in bottiglie per uso alimentare». Inizia così la nota polemica del presidente del Comitato di Borgata a Maristella Tonina Desogos che segnala anche l’ennesimo fuori norma dell'acqua risalente allo scorso 20 ottobre e mai rientrato.



Di più: «Ma non finisce qui perché, oltre al danno, c’è la beffa di un'autobotte inviata per cercare porre rimedio al disagio che serve all’utenza un'acqua che nemmeno gli animali potrebbero bere, con residui vari visibili (nella foto). Abbiamo già segnalato la situazione in altre occasioni. Con tutti questi disservizi e con i costi aggiuntivi che i disservizi causano alle famiglie, la ciliegina sulla torta è la bolletta da pagare che puntualmente arriva, senza sconti» tuona la Desogos che chiede nel finale: «possibile che nessuno risponda di questi disservizi? Possibile che il Sindaco, autorità preposta alla tutela della salute dei cittadini, non intervenga in modo deciso ed efficace?».