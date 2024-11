Maria Amelia Lai 15 novembre 2023 L'opinione di Maria Amelia Lai Le donne imprenditrici sarde tra sviluppo e resilienza



La Sardegna è spesso troppo lontana dalle politiche di Bruxelles dove

si decidono le sorti delle nostre imprese, dei nostri territori e del

nostro popolo per questo come Associazione d’Impresa siamo venuti nel cuore delle Istituzioni Europee perché abbiamo l’idea di una Sardegna che si integri e che sia una opportunità per lo sviluppo di tutto il resto dell’Italia e di tutto il resto del Continente Europeo. Confartigianato Sardegna vuole, con le proprie imprese, essere quella spina dorsale che

continua a mantenere in piedi l’economia dell’intero territorio

regionale ma per poterlo fare c’è la necessità che qui, dove si prendono le decisioni, si ricordino che i collegamenti e le infrastrutture, sono essenziali per partire dalle stesse condizioni dalle quali partono le attività produttive di tutte le altre regioni europee.



Le donne sarde sono da sempre un pilastro fondamentale della società,

contribuendo in modo significativo al tessuto sociale ed economico

dell'isola le imprenditrici isolane, anche in una terra così ricca

di talento come la nostra, da sempre pagano un prezzo altissimo per

affermarsi nel sistema economico, sociale e politico. Affrontano sfide

significative mentre cercano di farsi largo nel mondo degli affari e

dell’impresa. Sono straordinarie, dotate di resilienza, capacità

multitasking e dedizione straordinaria nel lavoro come nella famiglia.

Ed è su queste doti che loro continuano a far leva per essere artefici

del loro futuro e del loro sviluppo. Nonostante i progressi compiuti

negli ultimi anni, molti ostacoli rimangono, ostacoli che limitano le

loro opportunità di successo.



Sono quasi 40mila le capitane d’impresa che, in Sardegna, con enormi

sacrifici, resistono alla crisi, si adattano alle nuove esigenze e

vanno a caccia di mercati e opportunità per crescere. Di queste ben

5.004 sono titolari di aziende artigiane che, con il loro impegno, si

occupano di agroalimentare e servizi alla persona, supporto alle

imprese e cura del verde ma anche di edilizia, costruzioni, attività

manifatturiere e servizi di comunicazione. Nella nostra Isola, oggi le

imprese artigiane femminili registrate presso le Camere di Commercio

rappresentano il 20,7% del panorama artigiano dell’isola, un

piccolo-grande esercito attività produttive a conduzione femminile

all’interno di un importante sistema imprenditoriale rosa. Nutrita

anche la “pattuglia” delle realtà imprenditoriali femminili che in

Sardegna sono gestite da straniere: 2.465 attività di cui 460 dirette

da giovani non italiane. A livello nazionale la componente straniera

che guida “imprese donna” rappresenta il 10,7% delle quasi 1 milione

335mila imprese rosa in Italia. In un anno la crescita è stata del

+3,7%, raggiungendo quota 143mila. La gran parte di queste iniziative

ha meno di dieci anni di vita, dal 2010 in poi sono nate oltre 98mila

aziende quasi il 70% del totale.



Sebbene le imprenditrici sarde siano caratterizzate

da un'indomita resilienza e spirito innovativo, è fondamentale

riconoscere le sfide uniche che devono affrontare e superare. Dal

difficile accesso al finanziamento alle complesse dinamiche di

conciliazione tra lavoro e famiglia, le barriere di genere rimangono

una realtà con cui molte imprenditrici si confrontano

quotidianamente. I dati economici confermano che,

nonostante il 2021 sia stato un anno di ripresa, le imprenditrici

hanno lottato per recuperare i livelli di fatturato pre-crisi, con una

variazione media dei ricavi del -9,7%. Tale situazione è

particolarmente evidente nei settori della moda e del benessere,

fortemente colpiti dagli effetti della crisi sanitaria. Le donne

imprenditrici con figli affrontano sfide aggiuntive, con un tasso di

occupazione inferiore rispetto alle donne senza figli. Questo

sottolinea l'importanza di affrontare le questioni legate alla

conciliazione tra lavoro e famiglia.



Conciliare lavoro e famiglia è ancora un grande problema per le

imprenditrici artigiane il 44,3% denuncia

difficoltà penalizzanti nel dividersi tra gli impegni lavorativi e la

cura della famiglia. Chiediamo alle istituzioni di promuovere politiche volte a ridurre le discriminazioni di genere e a facilitare l'accesso delle donne al credito e al sostegno imprenditoriale. Sollecitiamo

investimenti mirati in programmi di formazione imprenditoriale

specifici per le donne, garantendo così l'acquisizione delle

competenze necessarie per gestire con successo le proprie attività. Dobbiamo incoraggiare la creazione di reti di supporto tra donne imprenditrici, offrendo loro un luogo dove condividere esperienze, conoscenze e risorse per favorire il successo imprenditoriale. Poi l’Assistenza all'Infanzia Accessibile: Chiediamo la realizzazione di servizi di assistenza all'infanzia accessibili per facilitare la conciliazione tra lavoro e famiglia. E’ imprescindibile affrontare le Sfide Insieme per un Futuro Prospero superare questi ostacoli richiederà

uno sforzo congiunto. Le donne imprenditrici in Sardegna rappresentano

una risorsa inestimabile, e il loro successo avrà un impatto positivo

sull'intera comunità. Per questo, crediamo che la Società e i Governi

debbano collaborare per creare un ambiente imprenditoriale più equo e

inclusivo, dove ogni donna possa prosperare e contribuire al progresso

dell'isola.



*Presidente Confartigianato Sardegna