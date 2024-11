Cor 16 novembre 2023 Il Parco dell´Asinara cerca esperti: avviso Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per la nomina di componenti esperti esterni delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive pubbliche



PORTO TORRES - 2 posti a tempo part-time 85% e indeterminato di assistente amministrativo contabile categoria b1 di cui 1 riservato ex art. 20, comma 2, d. lgs n.75/2017; 1 posto a tempo pieno e indeterminato di funzionario tecnico categoria c1; 1 posto a tempo pieno e determinato di funzionario tecnico categoria c1.



Il Parco Nazionale dell'Asinara ha pubblicato l'Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per la nomina di componenti esperti esterni delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive pubbliche per esami. Potranno concorrere e presentare domanda i dipendenti di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, inquadrati nei ruoli della Dirigenza, dei Segretari Comunali/Provinciali o dei funzionari.



Le domande, redatte secondo il modello reperibile sul sito istituzionale, vanno indirizzate all’Ente Parco Nazionale dell’Asinara – via Ponte Romano, 81, Porto Torres, dovranno essere inviate entro il termine perentorio del 21/11/2023 esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) del candidato all’indirizzo enteparcoasinara@pec.it.