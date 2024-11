Cor 17 novembre 2023 «Villa Maria Pia, rilascio immediato» Firmata dal competente dirigente l´ordinanza che impone alla Orn.Est il rilascio immediato dell´immobile risalente agli anni ´50 per perdurante occupazione senza titolo. Quindici giorni per adempiere



ALGHERO - «Perdurante occupazione senza titolo». Andate a vuoto le trattative degli ultimi anni nel tentativo di addivenire ad un accordo transattivo e seguire eventuali vie extragiudiziali del contenzioso in essere, il dirigente del settore 4 del Comune di Alghero, firma l'ordinanza che impone alla Orn.Est srl - la società che detiene l'immobile e ne ha seguito fin dal principio e con competenza le opere di riqualificazione - il rilascio entro 15 giorni della "Palazzina dirigenziale ex azienda agricola di Maria Pia in Regione Cuguttu" «libero da persone e cose, al fine di consentirne il pieno utilizzo da parte del Comune per le finalità pubbliche». Decorso inutilmente il termine assegnato ed in caso di inottemperanza - è precisato nel documento firmato mercoledì - si procederà ad esecuzione forzata con l’intervento della forza pubblica. Il contratto decennale di concessione era stato firmato nel lontano 2007, con decorrenza 2019, e ritenuto pertanto scaduto a far data dell'11 aprile 2019.