Mercede, scoppiettante vittoria a Selargius

ALGHERO - Per fortuna non si è avverato il famoso detto non c'è due senza tre, perché dopo le due sconfitte consecutive la Mercede riparte con una scoppiettante vittoria in casa, 96-91 contro Selargius. Il I quarto inizia con una serie di folate offensive della Mercede, che in pochissimo si porta sul 5-0, però Selargius non ci sta e risponde colpo su colpo. Regna l'equilibrio fino al 20-18, poi le padrone di casa piazzano un break di 7-0 e il quarto si chiude su punteggio di 27-18.



Nel II quarto (20-28 il parziale) la Mercede va sul +10, poi qualcosa si inceppa e viene prima raggiunta poi superata da Selargius (39-44), time out di Monticelli e le cose si rimettono a posto. Punticino di vantaggio e punteggio sul 47-46 al 20mo. III quarto (27-16) vede le sue squadre punto a punto fino a metà tempo, poi la Mercede allunga fino al 74-64 al 30mo. Partita chiusa? Neanche per sogno. Il IV ed ultimo periodo (22-29) vede la Mercede arrivare addirittura sul +16, ma le selargine anziché alzare bandiera bianca reagiscono e negli ultimi due minuti riesco o a rientrare fino al -5, però la Mercede controlla e porta a casa la vittoria. Risultato finale 96-91.



«Abbiamo assistito ad una bella partita, giocata a viso aperto da entrambe le squadre - dichiara Francesco De Rosa- venivamo da due sconfitte di fila e la terza sarebbe stata troppo da digerire. Oggi la squadra ha giocato bene, qualche calo nel finale ha permesso a Selargius di rientrare in partita, per fortuna abbiamo mantenuto il vantaggio fino alla fine. Faccio i complimenti a tutte le ragazze, menzione d'onore per Veronika autrice di 47 punti. Oltre a lei anche Galluccio ed una Glavan in crescita sono andate in doppia cifra, Yanitsa ha fatto una partita molto solida con poche sbavature, Coni Silanos e Murgia hanno giocato minuti importanti e messo ancora un po' di esperienza in cascina».