Cor 20 novembre 2023 Tc Alghero: i vincitori del campionato sociale Luca Caminti nel singolare maschile E Francesca Carboni nel singolare femminile. Sono loro i vincitori dell’edizione 2023 dei Campionati Sociali Assoluti del Tc Alghero



ALGHERO - Luca Caminti nel singolare maschile (dopo aver vinto questo titolo tanti anni fa’), Francesca Carboni nel singolare femminile, Luca Caminiti e Francesco De Martini nel doppio maschile, Francesca Carboni e Annalisa Pistis nel doppio femminile e Andrea Adamo e Eleonora Adamo (padre e figlia) nel doppio misto. Sono loro i vincitori dell’edizione 2023 dei Campionati Sociali Assoluti del Tc Alghero. Un percorso durato circa 3 settimane causa maltempo che comunque ha incoronato i campioni del 2023, adesso tutti presenti con i finalisti nello storico albo d’oro affisso nella club house. I tabelloni sono stati allestiti dal giudice arbitro del circolo Giuseppe Calise.



Nel maschile, vittoria per Caminiti che si è aggiudicato il singolare battendo Francesco De Martini per 6/4 - 6/3 dopo una bella partita abbastanza equilibrata, nel doppio vittoria degli stessi Caminiti-De Martini che battono i campioni uscenti Davide Piras e Gabriele Marras per 7/5 6/1 dominando la partita nel secondo set. Nel singolare femminile, Carboni vince in due set contro Ornella Boni per 6/4 6/3 , il doppio viene vinto da Carboni – Pistis contro le under Marta Cau e Alice Martinez per 6/1 4/6 10/5 (dopo 2 ore e oltre di partita). Infine nel doppio misto primo posto per la coppia Adamo-Adamo che battono in finale Antonio Pisano e Gabriella Senatore 4/6 6/3 12/10, anche in questo caso in una partita tiratissima. Ricordiamo che fra circa 2 settimane, iniziera’ il tanto ambito torneo sociale a squadre rivisitato in una nuova formula.



Nella foto: la premiazione del singolo maschile