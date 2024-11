S.A. 24 novembre 2023 Aou Sassari: visite gratuite e convegno su violenza donne Gli eventi in programma sono: un convegno per la presentazione del Percorso Codice Rosa dell´Aou di Sassari nella giornata del 27 novembre, nell´aula magna di Uniss; visite e colloqui gratuiti al Centro vittimologia nelle giornate del 27 e 28 novembre



SASSARI - Un convegno per illustrare il funzionamento del percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale dedicato alle vittime di violenza quindi due giorni di "porte aperte" con visite gratuite e colloqui dedicati alle cittadine e ai cittadini che, sui temi della violenza di genere, volessero incontrare gli specialisti dell'Aou di Sassari. È quanto ha previsto l'Azienda di viale san Pietro per le giornate del 27 e 28 novembre, in adesione alla terza edizione dell’(H) Open Week contro la violenza sulle donne, organizzato dalla Fondazione Onda. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, l’obiettivo della Fondazione, ampiamente condiviso dall'Azienda ospedaliero universitaria, è quello di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.



L'Aou di Sassari ha realizzato un percorso diagnostico terapeutico assistenziale dal titolo "Percorso Codice Rosa e per persone in condizioni di fragilità vittime di violenza d'abuso”. Si tratta di un vero e proprio strumento di aiuto dedicato in particolare alle donne, ma non solo, che ha l’obiettivo di garantire una tempestiva e adeguata presa in carico delle donne, e dei loro figli minori, a partire dal triage e fino al loro accompagnamento e orientamento, se consenzienti, ai servizi presenti sia all’interno della Aou sia sul territorio, per elaborare un progetto di assistenza multidisciplinare per la fuoriuscita dalla esperienza di violenza. Sarà proprio questo il tema del convegno "Codice Rosa: percorso di assistenza alle vittime di violenza. L'impegno dell'Aou di Sassari" che si aprirà il 27 novembre alle ore 15 nell'aula magna dell'Università di Sassari. L’attuale percorso assistenziale dell'Aou, approvato con delibera del direttore generale il 28 luglio scorso, è stato elaborato e coordinato dal “Coordinamento Codice Rosa”, funzione trasversale delle strutture di Clinica psichiatrica e Psicologia ospedaliera. Un documento che ha visto la luce grazie, oltre alle precedenti due, anche alla stretta collaborazione con numerose altre strutture aziendali a partire dal "Pronto soccorso" - dove è stata realizzata anche la Stanza codice rosa -, quindi dalla "Clinica Ostetrica e Ginecologica con il pronto soccorso", dalla "Medicina Legale", dalla struttura "Qualità, accreditamento, gestione del rischio", dalla "Neuropsichiatria infantile" e dalla "Malattie Infettive".



«L’accesso d’urgenza più frequente delle vittime si attua attraverso il Pronto soccorso - afferma Alessandra Nivoli, direttrice della Psichiatria - ma ogni struttura della nostra Azienda può essere il luogo di contatto per una vittima di violenza. Le vittime di violenza possono accedere al nostro sistema sanitario per motivazioni diverse dalla violenza stessa, ed essere quindi identificate e intercettate in ogni reparto o ambulatorio della nostra Aou. Da lì possono e devono sentirsi accolte, ascoltate e orientate verso tale percorso di diagnosi e assistenza specifico. Ogni struttura ospedaliera e universitaria quindi è parte integrante di questo percorso e di questa rete di assistenza multidisciplinare e di prevenzione secondaria e terziaria». Il convegno, che si divide in due sessioni con interventi e un dibattito scientifico, vedrà la partecipazione di tutti gli attori coinvolti all'interno delle strutture aziendali, oltre a rappresentanti di istituzioni del territorio, come il Tribunale di Sassari, la Asl di Sassari, l'Ordine dei medici e l'Ordine degli psicologi anche alle associazioni e i centri antiviolenza.



L'Aou di Sassari, oltre al convegno in programma nell'aula magna dell'Università di Sassari, il 27 e 28 novembre, dalle ore 9 alle ore 14, il Centro di vittimologia della Clinica psichiatrica effettuerà visite, consulenze, colloqui, visite psichiatriche e psicologiche. Le cittadine e i cittadini interessati potranno prenotare il loro incontro con uno specialista dell'Aou di Sassari chiamando dalle ore 10 alle ore 12 al numero 079 2644640 oppure scrivendo alla mail clinica.psichiatrica@aouss.it. Le visite si svolgeranno nella Clinica psichiatrica, al quinto piano del palazzo delle Medicine, in viale san Pietro numero 8. Il convegno del 27 novembre ha ricevuto il patrocinio di Aou Sassari, Università degli Studi di Sassari, OMCeO Sassari e Ordine degli Psicologi della Sardegna.