Cor 7 dicembre 2023 «Ufficio di Prossimità, pessimo teatrino» M5s Alghero: «Paradossale come né Fratelli D´Italia né Forza Italia spendano una parola per ringraziare il Sindaco Conoci, segno di una coalizione divisa e litigiosa. Quello che doveva essere un momento positivo per la città si trasforma nell´ennesima ridicola guerriciola tra bande»



ALGHERO - «Con l'inaugurazione dell'Ufficio di Prossimità assistiamo all'ennesimo teatrino messo in scena dalla destra algherese, più interessata alle piccole guerre intestine che al bene della comunità. È paradossale come né Fratelli D'Italia né Forza Italia spendano una parola per ringraziare il Sindaco Conoci, segno di una coalizione divisa e litigiosa. Quello che doveva essere un momento positivo per la città si trasforma nell'ennesima ridicola guerriciola tra bande per rivendicazioni di parte. Il Movimento 5 Stelle aveva auspicato che l'Ufficio di Prossimità potesse essere un primo passo verso il ripristino di servizi essenziali sottratti ad Alghero. Invece la destra locale dimostra ancora una volta di anteporre gli interessi di partito al bene comune, sprecando l'occasione per dare un segnale di unità. I cittadini algheresi meritano una politica al servizio della comunità, non di sé stessa. Il M5S continuerà a battersi per una classe politica capace di lavorare in modo coeso per il bene di Alghero, nell'interesse esclusivo dei suoi abitanti». Così le consigliere comunali del Movimento 5 Stelle di Alghero, Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio, in replica ai documenti delle forze politiche di maggioranza diramati all'indomani dell'apertura del nuovo Ufficio di prossimità di via catalogna ad Alghero.