Cor 9 dicembre 2023 Tre serate per la Polifonica Santa Cecilia Si comincia con il Concerto di Natale a Cuglieri, ospitato nella chiesa della Madonna delle Grazie. Poi il 15 dicembre, alle ore 19 nella sala centrale della biblioteca universitaria di Sassari e il 16 dicembre concerto di Natale al Duomo di Sassari



SASSARI - Instancabile. Carica di entusiasmo e di energia. Desiderosa di condividere. Felice di farsi avvolgere dalla passione del suo ormai consolidato pubblico e di farsi travolgere dallo scorrere impetuosamente armonico delle note e delle parole cantate che caratterizzano ogni singolo appuntamento proposto. Questa la descrizione del presente della Polifonica Santa Cecilia onlus, che in avvicinamento al Natale regala alla platea di Sassari - per l’occasione - Cuglieri, eventi di alto livello ad altissimo tasso emozionale e di coinvolgimento. Attività possibili grazie al contributo della Regione Sardegna e (concerto al Duomo) del Comune di Sassari. Il 9 dicembre (h 19.30) si comincia con il Concerto di Natale a Cuglieri, ospitato nella chiesa della Madonna delle Grazie. Una scelta voluta, la voglia di anticipare in musica l’attesa ricorrenza, l’atmosfera cui l’unione di luogo e performance daranno origine ed una nuova grande esibizione per una Corale che si racconta ancora nel segno della tradizione che innova per stare al passo con il tempo.



Il 15 dicembre, alle ore 19 nella sala centrale della biblioteca universitaria di Sassari in via Enrico Costa, la Polifonia Santa Cecilia presenta invece “Sguardi sul Rinascimento e le radici di Sardegna”, un imperdibile concerto che avrà come protagonista il musicista Marco Carta, chiamato a suonare un repertorio per chitarra classica in parte contemporaneo - composizioni di Roberto Piana e Francesco Morittu - e in parte rinascimentale inglese spagnolo e francese sulla vihuela. Diplomato con lode al Conservatorio di Sassari, Marco Carta è un chitarrista classico con all’attivo oltre 20 premi fra concorsi nazionali e internazionali (London International Guitar Competition, International Guitar Competition Jose Tomàs – Petrer, Concorso Giulio Rospigliosi fra gli altri). Attualmente iscritto alla Facoltà di Medicina di Sassari, si esibisce in concerto regolarmente dal 2009 in Italia e all’estero, da solista e con la cantante Denise Gueye (presidentessa della Corale).



Ha registrato per l’emittente Radio Vaticana - Diapason, maggio 2014 - musiche di Mauro Giuliani, Johann Sebastian Bach, Alfred Uhl e Joan Manén. È stato selezionato dall’International Guitar Foundation per il programma Young Artist Platform, ed è stato nominato quindi YAP Artist per il 2020/2021. Ha vinto svariate borse di studio presso l’Accademia Chigiana di Siena, per due anni consecutivi alla Segovia Guitar Academy e nei corsi di perfezionamento di Bologna e Monterotondo. Si è perfezionato in numerose Masterclass con maestri come Eliot Fisk, Marcin Dylla, Lorenzo Micheli, Frederic Zigante, Goran Krivokapic, Arturo Tallini, Walter Zanetti, Paolo Pegoraro e Adriano Del Sal. Assieme a Marco Antonio Obino, è curatore del “Progetto Goya”, sala X del Castello dei Doria di Castelsardo. Il 16 dicembre, evento conclusivo della rassegna Il filo rosso, grand finale di venti ventitré con la Polifonica Santa Cecilia ad esibirsi insieme all’Orchestra Enarmonia - soprano Ilaria Vanacore - nel concerto di Natale al Duomo di San Nicola di Sassari (h 20.30). “Romanticismo tra Sacro e Profano” sarà concerto per orchestra sinfonica e coro diretto dai maestri Manca e Taras su musiche di F Mendelsohn e L. Beethoven.