Cor 9 dicembre 2023 Stufa a fuoco: 77enne in Rianimazione L´incidente a Martis, dove è intervenuto il 118 con l´elisoccorso di Alghero. Un altro signore di 65 anni è finito in Pronto Soccorso a Sassari per ustioni ad una mano e braccio



ALGHERO - Attimi di paura a Martis a causa dell'incendio divampato da una stufa e poi esteso alla una casa. L'incidente a Martis, dove è intervenuto il 118 con l'elisoccorso di Alghero. Un uomo di 77 anni è stato trasportato in Rianimazione presso il Santissima Annunziata di Sassari per ustioni al volto e insufficienza respiratoria: le sue condizioni sono gravi e sarebbe in pericolo di vita. Un altro signore di 65 anni è finito in Pronto Soccorso a Sassari per ustioni ad una mano e braccio.