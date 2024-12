Cor 16 dicembre 2023 Diniego per l´antenna nel Parco Scongiurata l’installazione di un’antenna di telefonia mobile nel Parco Tarragona ad Alghero. Soddisfazione da parte del comitato capitanato da Franca Chessa, Stefano Campus, Roberto Maninchedda e Franco Santoro



ALGHERO - Grazie soprattutto all’iniziativa del comitato spontaneo e al sostegno di circa duemila cittadini, è scongiurata l’installazione di un’antenna di telefonia mobile nel Parco Tarragona ad Alghero. Dopo un giudizio negativo da parte della popolazione algherese è arrivato anche quello di alcuni Enti preposti al rilascio dell’autorizzazione, che hanno dichiarato incompatibile l’intervento che era stato proposto.



Soddisfazione da parte del comitato capitanato da Franca Chessa, Stefano Campus, Roberto Maninchedda e Franco Santoro. «La campagna di sensibilizzazione, finalizzata non solo a salvaguardare un’area verde attrezzata ma anche alla tutela della salute pubblica, ha portato a questo importante risultato. Grazie quindi ai numerosi di cittadini, ai genitori, ai nonni, ai commercianti, al comitato di quartiere Alghero Sud che,in maniera libera e spontanea, hanno sostenuto la nostra iniziativa».



Questa esperienza rappresenta un’importante precedente per le amministrazioni comunali e obbliga tutti, dirigenti ed amministratori pubblici in primis, a valutare con maggiore cognizione i siti in cui è possibile installare impianti di questo genere, tenendo presente il parere della cittadinanza e cercando di far incontrare gli interessi del privato con quelli del pubblico. «È doveroso rimarcare che questo importante risultato è stato raggiunto anche grazie alla sensibilità civica della dottoressa e già assessora Giovanna Caria che, dopo un’attenta valutazione, ha ritenuto inopportuna l’installazione dell’antenna all’interno del parco, condividendo la posizione del comitato spontaneo e dei cittadini firmatari» sottolinea la nota del comitato.