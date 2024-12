S.A. 20 dicembre 2023 Raccolta beni al Miracolo di Natale Associazioni e comitati delle borgate ad Alghero hanno aderito all´iniziativa e raccolto beni di prima necessità a lunga conservazione e giocattoli per i bambini



ALGHERO - Si è svolta anche ad Alghero lunedì 18 dicembre, in contemporanea in diversi comuni sardi, la 27° edizione del "Miracolo di Natale". L'iniziativa ha visto coinvolta l'intera città compreso l'agro. Infatti per l'occasione i comitati di Borgata di Sa Segada-Tanca Farrà, Maristella, Fertilia, Guardia Grande -Corea e Santa Maria La Palma, insieme alle associazioni Impegno Rurale e EduEcoAgroMaris ed al Comitato zonale Nurra hanno aderito all'iniziativa e raccolto beni di prima necessità a lunga conservazione e giocattoli per bambini dagli abitanti dell'agro e lunedì 18 hanno consegnato ai referenti dell'iniziativa promossa da Raniero Selva, presso il sagrato della chiesa della Mercede, quanto raccolto. Diversi i beni raccolti nell'agro, tanto che per la consegna si è utilizzato un furgone per l'occasione allestito a pacco regalo. Presenti alla consegna i referenti dei diversi comitati che hanno manifestato la loro soddisfazione per quanto riguarda la grande partecipazione alla raccolta da parte dei cittadini dell'agro di Alghero.