75° Verdi: il libro per la celebrazione dell´Istituto

ALGHERO - Si chiude con la presentazione del volume “Il libretto del Verdi” l’anno delle celebrazioni per i 75 anni dalla fondazione dell’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi di Alghero. Venerdì 22 dicembre alle 18:00 presso la sala conferenze del Quarter la presentazione del volume pubblicato per i 75 anni dell’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi di Alghero “Il Libretto del Verdi”.

Il libro è la rielaborazione della tesi magistrale discussa dalla dottoressa Silvia Salvatori, curatrice del volume, il 21 febbraio 2023 presso l’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali. Lavoro elaborato anche grazie al riordino dell’archivio storico dell’Istituto da parte delle archiviste della Cooperativa Comes Giovanna Loriga e Elisabetta Marongiu.



Ripercorrere i 75 anni di storia dell’Istituto Verdi attraverso le ricerche di una studentessa che, approfittando del lavoro di riordino dello storico archivio, è riuscita a creare un racconto che attraversa fatti e vicende che hanno segnato il non sempre facile cammino dell'Istituto Artistico Musicale di Alghero fin dalla sua fondazione. Nel volume un racconto fatto di suoni, luoghi, persone e profondi legami con la città. Accompagneranno la narrazione le note del violino di Anna Vilardi, Giulia Peana, Camilla Sotgiu, Andrea Lucrezia Pani, Harriet Oyella e Giulio Malfatti, della viola di Alberto Sannia e del pianoforte di Gioia Peana.



Con il sostegno della Regione Sardegna, del Comune di Alghero della Fondazione Sardegna e della Fondazione Alghero e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Sassari. Le iniziative, oltre che con il contributo delle istituzioni pubbliche e private, sono state realizzate in parte grazie al crowdfunding, ancora attivo al link https://bit.ly/iamverdi-eppela, lanciato proprio per sostenere gli eventi per i 75 anni dell’Istituto Artistico Musicale di Alghero. Perché … il Verdi sono IO!