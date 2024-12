S.A. 21 dicembre 2023 In Ricordo di Marta: doni ai bambini ricoverati Non si fermano le attività dell´associazione algherese. E´ stata organizzata una vendita benefica di pandori e panettoni e consegnati i doni natalizi ai bambini ricoverati nel reparto di Encoematologia pediatrica al Microcitemico di Cagliari



ALGHERO - Ritornano anche questo Natale le iniziative benefiche promosse dall'Associazione In Ricordo di Marta, la bambina algherese scomparsa nel 2021 a causa di un neurostablastoma. I genitori Giampiero e Maria Luisa, insieme ai volontari, hanno organizzato una vendita di pandori e panettoni il cui ricavato è stato devoluto all'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma.



Non solo: tanti doni natalizi sono stati raccolti e consegnati nei giorni scorsi ai bambini ricoverati nel reparto di Encoematologia pediatrica nell'ospedale Microcitemico di Cagliari. L'iniziativa si è svolta in collaborazione con Antonio Baldino e Don Leonardo.



Intanto la macchina organizzativa non si ferma ed è già al lavoro per la terza edizione della maratona di solidarietà in programma la prossima estate. Il secondo anno gli organizzatori sono riusciti a raccogliere 43mila euro per la ricerca sui tumori pediatrici.



Nella foto: la consegna dei regali a Cagliari