S.A. 22 dicembre 2023 Igiene urbana: potenziati servizi ad Alghero Posizionamento straordinario dell´isola ecologica itinerante che, in sostituzione di quella collocata nel piazzale della Pace, nelle giornate del 26, 27, 29, 30 dicembre e 1 gennaio, sosterà dalle 9,00 alle 12,00 all´inizio di via degli Orti, con ingresso da via Garibaldi



ALGHERO - Considerato che per i prossimi giorni è previsto un notevole afflusso di visitatori, si comunica che il Servizio Ambiente del Comune di Alghero ha concordato con Ciclat l'attivazione di servizi aggiuntivi, rivolti alle attività commerciali e ai cittadini: per questi ultimi in particolare, mediante posizionamento straordinario dell'isola ecologica itinerante che, in sostituzione di quella collocata nel piazzale della Pace, nelle giornate del 26, 27, 29, 30 dicembre e 1 gennaio, sosterà dalle 9,00 alle 12,00 all'inizio di via degli Orti, con ingresso da via Garibaldi.



Si fa presente che nell'isola, come di consueto, sono conferibili solo i rifiuti domestici ordinari (carta, plastica, umido, vetro e secco residuo) che dovranno essere differenziati attentamente. Si ricorda che è vietato l'uso di buste di plastica nere, che la plastica ed il secco residuo vanno conferiti con buste di plastica trasparenti o semitrasparenti, che l'umido è conferibile solo con buste compostabili, che la carta è conferibile sfusa o utilizzando una scatola di cartone o una busta in carta, mentre il vetro va conferito esclusivamente sfuso. L'isola è un servizio aggiuntivo che deve far fronte ad esigenze straordinarie che non possono essere soddisfatte mediante la raccolta porta a porta ordinaria.