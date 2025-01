Cor 31 dicembre 2023 Gli anni ´90 fanno ballare la Riviera del Corallo Cap d´Any: tre notti di concerti, novità miniclub

Due dj algheresi in consolle: Diva e F3DE

E´ Anna la nuova star dei teenager: immagini Una folla immensa per la seconda serata del Cap d´Any di Alghero. Un weekend super quello inaugurato dai concerti di Anna, Noyz Narcos e Guè e proseguito ieri con la mitica dance anni ´90. Oggi si replica con l´attesissimo Luciano Ligabue



ALGHERO - Un successo annunciato, divertimento puro. Una folla immensa ha partecipato per la seconda serata del super weekend col Cap d'Any ad Alghero, che si conferma la città più attrattiva dell'Isola. Decine di migliaia le persone in piazza per i mitici anni '90, la musica che continua a far ballare intere generazioni. Una tre giorni davvero speciale quella inaugurata dai concerti di Anna, Noyz Narcos e Guè e proseguito con la dance. Impeccabile l'organizzazione: Oggi (domenica) si replica con l'attesissimo Luciano Ligabue, per la prima volta in piazza a Capodanno: aperture cancelli confermata dalle ore 19.30.