Cor 8 gennaio 2024 Cagliari in festa per la Coppa Davis Dopo le tappe di Alghero e Sassari il trofeo è sbarcato nel capoluogo isolano per l´ultima tappa del Tour della Coppa Davis in Sardegna. Questa mattina la conferenza stampa



CAGLIARI - C’è un filo conduttore che lega la città di Cagliari alla Coppa Davis: qui la nazionale italiana ha giocato in ben sei occasioni e ha sempre vinto; qui si ricordano sfide memorabili che hanno segnato la storia della competizione; qui un ex raccattapalle e giocatore appassionato e visionario, oggi massimo dirigente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha coltivato e realizzato un grande sogno. Passione, impegno, vittorie e il destino: a Cagliari è iniziata oggi la quarta e ultima tappa del Tour della Coppa Davis in Sardegna. Questa mattina il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, l’Assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio Giovanni Chessa, il Presidente del Coni regionale Bruno Perra e il Presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco hanno dato benvenuto ufficiale all’Insalatiera d’Argento che, dopo le tappe di Alghero, Sassari e Arzachena, chiude il Tour sardo e fino al 14 gennaio rimarrà a disposizione degli appassionati presso Palazzo Civico in Via Roma, 145.



«Credo non ci sia un oggetto nel mondo dello sport che abbia un valore più iconico della Coppa Davis - ha dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi - . Questo non solo perché è la competizione a squadre più antica nel mondo dello sport, ma perché credo che giocare in Coppa in Davis sia il sogno di milioni di ragazzini nel mondo che iniziano a giocare a tennis. Perché giocare in Coppa Davis non vuol dire solo giocare per sé stessi, ma per la propria famiglia, la propria comunità, il proprio Paese. Significa avere il tifo di milioni di persone com’è successo a Jannik Sinner e alla nostra nazionale a Malaga. Significa avere una responsabilità ancora maggiore». E Cagliari questa responsabilità organizzativa prima, e di supporto poi, l’ha avuta per ben sei volte: «Sei match molto diversi tra loro – ha analizzato Binaghi, condividendo un ricordo per ciascuno –. Qualcuno molto facile, come la vittoria per 5-0 sull’Ungheria, qualcuno con qualche problema che strada facendo si è risolto come contro il Cile, la Georgia o la Slovacchia». Ma soprattutto c’è una sfida che è forse la più importante nella memoria degli appassionati di tennis, e non solamente sardi: «La vittoria contro la Svezia e in particolare il successo di Canè nel centrale del Tc Cagliari», ha ricordato.