Corso educatori: ultimo incontro a Villanova

VILLANOVA MONTELEONE - Nell’ultimo incontro, il 15 gennaio 2024 a Villanova Monteleone, del Corso di formazione per Insegnanti, Educatori e Genitori si parlerà delle caratteristiche di un educatore efficace in modo particolare della trasmissione di valori portanti e delle regole all’interno del Progetto: Genitori, Figli, Società. Convinti che la collaborazione tra famiglia e società è fondamentale l’Associazione Culturale “Interrios” e l’Istituto Comprensivo Statale di Villanova Monteleone che comprende anche le scuole di Olmedo e di Putifigari ha proposto anche quest’ultimo momento di formazione educativa che è aperto a tutti coloro che hanno compiti di educare a tutti i livelli.



Infatti, coniando lo slogan “Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”, sono state coinvolte tutte principali agenzie educative del paese, famiglia, scuola, istituzioni e parrocchia per favorire una comunità che sappia educare per garantire la crescita di ragazze e ragazzi. Tutto il Progetto è patrocinato dal Comune di Villanova Monteleone e dall’Unione dei Comuni del Villanova con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Statale “E. D’Arborea”, la Parrocchia di San Leonardo e dalla Confraternita di Misericordia.



Anche questo appuntamento fa parte del Festival “La Cultura oltre i confini”, e sarà animato dalla Dott.ssa Patrizia Virgilio, autrice del libro “L' armatura dell'educatore. Manuale semiserio per genitori e per tutti coloro che si occupano di educazione”, è counselor e formatore per adulti e insegnante nelle scuole dell'infanzia. L’incontro si svolgerà alle ore 17.00 nel Salone dell’Associazione Misericordia Piazza Delogu-Ibba n. 7 a Villanova Monteleone.