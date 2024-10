Cor 20 gennaio 2024 Anche Legambiente boccia

l´intervento di Punta Giglio Nuova mazzata su Tramariglio e il suo management. E ´ ormai una unanime bocciatura del mondo ambientalista e scientifico quella che si leva dal territorio contro il progetto del Parco di Porto Conte di imbrigliare la falesia di Punta del Giglio



ALGHERO - Legambiente condivide l’opportunità di valorizzare il comprensorio di Punta Giglio come meta ideale per un turismo lento e incentrato sui valori naturalistici e paesaggistici dell’area e ritiene praticabili gli interventi leggeri sulla rete sentieristica che facilitino la convergenza tra le aspettative di fruizione e la tutela degli stessi valori. Per contro, Il Comitato Scientifico di Legambiente Sardegna e il Circolo di Sassari «non condividono e giudicano irrealistico l’obiettivo di arrestare il processo di erosione della falesia che muove l’intervento di messa in sicurezza. Non è favorevole alla realizzazione degli ormeggi nel tratto di mare antistante alla falesia di Punta Giglio, e alla realizzazione o ripristino di sentieri attraverso la falesia stessa».



E ' ormai una unanime bocciatura del mondo ambientalista e scientifico quella che si leva dal territorio contro il progetto del Parco di Porto Conte di imbrigliare la falesia di Punta del Giglio. Conseguentemente - sottolineano in un documento - Legambiente considera la messa in sicurezza della falesia inefficace e non necessaria, e ritiene perciò che non debba essere realizzata, mantenendo invece l’interdizione alla navigazione e all’ormeggio nel breve tratto di mare immediatamente antistante che è già attualmente in vigore.



«L’interdizione va accompagnata da un adeguato sistema di segnalazione della zona interessata. La soppressione di questi interventi, così come l’interdizione, non compromettono le condivisibili finalità generali del progetto e, anzi, contribuiscono a raggiungerle attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico del Comprensorio di Punta Giglio. Legambiente suggerisce, infine, che tale scelta venga sostenuta e affiancata da un’adeguata campagna di comunicazione finalizzata alla crescita diffusa di consapevolezza sulle valenze e le fragilità di ecosistemi così preziosi come quelli di Punta Giglio» chiudono il Circolo di Sassari, il Comitato Scientifico di Legambiente Sardegna e Legambiente Sardegna in merito agli interventi previsti nell’ambito del progetto di riorganizzazione, messa in sicurezza e valorizzazione del sistema di fruizione del comprensorio di Punta Giglio in Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola Piana.