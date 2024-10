Cor 23 gennaio 2024 Ciechi e ipovedenti, fondi a Sassari Creati nei giorni scorsi, nel Piano Comunale della Sicurezza Stradale (Pcss) della Città di Sassari, attraversamenti rialzati in alcune zone della città. Al Comune fondi per percorsi adatti a ciechi e ipovedenti



SASSARI - Il Comune di Sassari è rientrato tra i destinatari del finanziamento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti. Il progetto definitivo predisposto dagli uffici del Settore Infrastrutture per la mobilità, approvato dall’Amministrazione comunale nel 2021, prevede un percorso di attraversamenti pedonali con semafori adeguati alle esigenze dei ciechi e ipovedenti che consenta loro di muoversi autonomamente in città e che unisca punti di socializzazione (come aree pedonali e parchi) con uffici pubblici, servizi di trasporto pubblico e sanitari. L’obiettivo è migliorare la percorribilità delle aree limitrofe alle piste tattili già esistenti; consentire gli attraversamenti pedonali nella massima sicurezza (con segnali sonori); utilizzare materiali e colori, simili a quanto già esistente. Saranno interessati gli attraversamenti in via Giorgio Asproni, all’incrocio con corso Francesco Cossiga, in “chiusura” al percorso tattile esistente, di collegamento fra piazza d’Italia e la stessa via Asproni passando per via Roma, dove sono presenti i servizi Giudiziari, museali e culturali.



I semafori saranno dotati di segnalazioni acustiche ed eventualmente anche tattili, strutturati con un tipo di pavimentazione che facilita l’individuazione e agevola la mobilità delle persone con disabilità, in particolare non vedenti e ipovedenti. Il contributo statale richiesto e previsto dal bando, di circa 88mila euro, è pari al 70 percento dell'importo complessivo; restano a carico del Comune oneri di cofinanziamento per il 30 percento della spesa. Intanto nei giorni scorsi sono stati completati due attraversamenti pedonali rialzati davanti al Canopoleno, in via Luna e Sole, e in via Michele Coppino; ulteriori ne saranno realizzati in prossimità di altre scuole, individuate in base alla pericolosità delle zone. Si tratta di azioni del “Piano Comunale della Sicurezza Stradale (Pcss) della Città di Sassari”, approvate dalla giunta comunale nel giugno 2021 e finanziati con 370mila euro di fondi regionali. Un altro intervento che si inserisce in questo percorso è l’attivazione del semaforo pedonale a chiamata installato in via De Martini, vicino all'ingresso della scuola di Villa Gorizia. Sarà completata in questi giorni la segnaletica orizzontale e così l'impianto potrà essere messo in funzione.



A ciò si aggiungono le azioni già sperimentate anche nell'ambito delle Zone 30 in via Washington e in via Muroni, con l’obiettivo di rendere le strade cittadine più sicure soprattutto per i pedoni e per chi usa mezzi non motorizzati, come le biciclette. L'Amministrazione ha inoltre stanziato ulteriori 180mila euro per progettazione e realizzazione di nuovi interventi di traffic calming che permetteranno di avere maggior sicurezza nelle vie di maggior traffico. A fine del 2023 è stato infine aggiudicato l'appalto dei lavori dell'intervento sulla Mobilità Sostenibile a Sassari (Moss) finanziato con fondi ministeriali. Nelle prossime settimane partiranno i cantieri che prevedono la realizzazione di altri quattro comparti "Zone 30": il primo, chiamato Comparto A, delimitato dalle vie Brigata Sassari, via Politeama, viale Umberto, via Bellieni, via Roma, via Asproni e corso Regina Margherita di Savoia; il secondo, comparto B, delimitato dalle vie Asproni, via Roma, via Duca degli Abruzzi e viale Dante; il terzo, comparto C delimitato dalle vie Amendola, viale Italia, via De Nicola e viale S. Pietro; e infine il quarto, comparto D, delimitato dalle vie Catalocchino, viale Dante, via Duca degli Abruzzi e via Napoli.