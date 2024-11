Cor 27 gennaio 2024 Corsi di meditazione a Sennori Ripartono a Sennori i corsi di “meditazione e formazione al benessere” patrocinati dal Comune di Sennori tramite l´assessorato alle Politiche giovanili, sono organizzati in collaborazione con la Pro Loco Sennori, e sono tenuti da Vittorio Conti



SENNORI - Ripartono a Sennori i corsi di “meditazione e formazione al benessere” patrocinati dal Comune di Sennori tramite l'assessorato alle Politiche giovanili, sono organizzati in collaborazione con la Pro Loco Sennori, e sono tenuti da Vittorio Conti, operatore sanitario esperto nella comunicazione e insegnante certificato di yoga della risata. Le lezioni, che inizieranno a fine febbraio, prevedono l'insegnamento di tecniche di rilassamento profondo, yoga della risata, tecniche di meditazione e di respirazione.



Tra gli obiettivi insegnare ai partecipanti a sviluppare maggiore consapevolezza di sé, la crescita personale, la maggiore sintonia e benessere con gli altri. «Visto il grande successo riscontrato nella precedente edizione e la richiesta di replica del corso da parte dei partecipanti, sono lieta di annunciare una nuova edizione che sicuramente sarà ricca di piacevoli sorprese» commenta la consigliera comunale con delega alle Politiche giovanili, Roberta Piredda.



I corsi, sono rivolti a tutti i cittadini maggiorenni, sono completamente gratuiti e si svolgeranno anche quest’anno al Centro culturale “Antonio Pazzola” in via Farina 32, a partire da sabato 24 febbraio 2024, dalle 17 alle 19. Chi fosse interessato può inviare una pre-adesione scrivendo una mail a robertapiredda@comune.sennori.ss.it.