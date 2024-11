Cor 27 gennaio 2024 Incidente ad Arzachena: muore 52enne Auto esce di strada, colpisce un muretto e si ribalta: un morto. Tragedia in Gallura. Sul posto i vigili del fuoco di Arzachena, con 118 e Polizia stradale, ma i soccorsi per la conducente di 52 anni sono stati inutili



ARZACHENA - Nuova tragedia della strada intorno all'1.30 ad Arzachena sulla Strada Statale 447 al km 26. Per cause in fase di accertamento una macchina è uscita fuori strada impattando su di un muretto di cinta al lato della strada. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente rimasto incastrato per consegnarlo al personale del 118 che ne constatava il decesso. Nessun altro veicolo coinvolto. Sul posto carabinieri e polizia. La vittima è Enrico Fadda, 52 anni, originario di Iglesias, ma residente ad Arzachena.