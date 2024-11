Cor 1 febbraio 2024 «Acqua non potabile Maristella, azzerare bollette» Il Comune di Alghero parla di gestione «approssimativa» della risorsa idrica e chiede ad Abbanoa l´azzeramento dei costi per i residenti a causa dei disservizi. I consiglieri di opposizione si rivolgono al prefetto



ALGHERO - All'esito delle comunicazioni dell'Asl di Sassari, è stata firmata questa mattina (giovedì 1 febbraio 2024) la nuova ordinanza che vieta l'utilizzo alimentare dell'acqua nella borgata di Maristella in Comune di Alghero. Le analisi effettuate hanno, infatti, evidenziato nuovi fuori norma. Una situazione non più tollerabile - sottolineano dall'Amministrazione comunale - che evidenzia una gestione della risorsa quantomeno approssimativa, non in linea con le reali esigenze della popolazione residente, costretta da tempo a continue limitazioni e disservizi.



Dai competenti uffici del Comune di Alghero è reiterata la richiesta al gestore unico affinché si metta in campo ogni azione utile al fine di risolvere celermente e definitivamente il problema, limitando al massimo i disagi senza gravare ulteriormente sui residenti e prevedendo l'azzeramento dei costi in bolletta, considerata la non conformità perdurante dell'acqua erogata.



Nel frattempo i consiglieri comunali Gabriella Esposito, Mario Bruno e Pietro Sartore si scagliano contro il primo cittadino e il presidente della commissione sanità, «che mai sono riusciti neanche a far partecipare Abbanoa alle riunioni della massima assemblea cittadina, di farsi rispettare. E soprattutto di rispettare i propri concittadini, tutti uguali, in città e nelle borgate».