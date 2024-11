S.A. 2 febbraio 2024 Pacchetto Giovani: bando per gli agricoltori sardi Firmato il decreto che autorizza lo scorrimento del Bando “Pacchetto Giovani”, destinando ulteriori 12 milioni di euro per finanziare i progetti presentati da giovani agricoltori sardi



CAGLIARI - L’assessore dell’Agricoltura ha provveduto a firmare il decreto che autorizza lo scorrimento del Bando “Pacchetto Giovani”, destinando ulteriori 12 milioni di euro per finanziare i progetti presentati da giovani agricoltori sardi che, sino ad ora, non sono si potuti realizzare per la carenza di risorse. L’incremento delle risorse finanziarie è un intervento importante per il mondo agro pastorale in quanto agevola il ricambio generazionale nella conduzione delle aziende agricole, uno degli obbiettivi prioritari del Programma di Sviluppo rurale della Regione. Si tratta, hanno precisato dall’assessorato dell’Agricoltura, di una operazione molto importante per i giovani che stavano aspettando. Con questo Bando si scorrerà la graduatoria che era ferma per mancanza di risorse. I 12 milioni stanziati sono un primo importante passaggio per far scorrere la graduatoria e consentire di sbloccare la situazione a favore dei giovani imprenditori agricoli.