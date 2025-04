S.A. 10:53 Stintino festeggia il 1° Maggio Il programma prenderà il via alle ore 17:00 in Largo Cala d´Oliva, con l´esibizione del gruppo folk S’Isula, che proporrà un viaggio musicale tra le radici e l´identità culturale della Sardegna. Alle ore 20 saliranno sul palco I Senza Base



STINTINO - Sarà una giornata all'insegna della musica, della cultura e della convivialità quella che Stintino si prepara a vivere giovedì 1° maggio, grazie all'evento organizzato dall'Associazione Stintino Grandi Eventi. Un'occasione speciale per celebrare insieme la Festa dei Lavoratori nella splendida cornice del borgo marinaro, tra tradizione, allegria e ritmi contemporanei. Il programma prenderà il via alle ore 17:00 in Largo Cala d'Oliva, con l'esibizione del gruppo folk S’Isula, che proporrà un viaggio musicale tra le radici e l'identità culturale della Sardegna. Un omaggio sentito alle tradizioni locali, attraverso canti e suoni che raccontano la storia del nostro territorio.



Alle ore 20 saliranno sul palco I Senza Base, una coverband tutta italiana che accompagnerà il pubblico in un entusiasmante viaggio tra i grandi successi della musica nazionale. Energia, nostalgia e tanta voglia di cantare insieme saranno gli ingredienti di uno show travolgente, pensato per coinvolgere tutte le generazioni. A chiudere la serata sarà FOIS, che trasformerà il centro del paese in una grande pista da ballo, grazie alla sua selezione musicale capace di far danzare il pubblico fino a tarda notte. La manifestazione, a ingresso gratuito, si propone come un momento di incontro e condivisione per residenti e visitatori, offrendo un mix di atmosfere che uniscono il fascino della tradizione al ritmo della contemporaneità.