S.A. 9:00 Playoff: Klass Coral attende la Ferrini Quartu Oggi alle 20.00 al Pala Manchia è in programma Gara 2 dei quarti di finale dei play-off di Serie C. Sul parquet algherese si sfideranno la Klass Coral Alghero e la Ferrini Quartu. Venerdì scorso al palazzetto di Sant’Elena è stata la compagine algherese a conquistare la prima partita della serie



ALGHERO - La Klass Coral Alghero si prepara ad affrontare Gara 2 dei quarti di finale play-off di Serie C. Al Pala Manchia, arriva la Ferrini Quartu per una sfida che si preannuncia avvincente. Algheresi avanti nella serie. Oggi alle 20 al Pala Manchia è in programma Gara 2 dei quarti di finale dei play-off di Serie C. Sul parquet algherese si sfideranno la Klass Coral Alghero e la Ferrini Quartu. Venerdì scorso al palazzetto di Sant’Elena è stata la compagine algherese a conquistare la prima partita della serie (si gioca al meglio delle 3 gare), con il punteggio di 65-70. Una gara intensa ed equilibrata che la Coral ha condotto e portato a casa sfoderando una prestazione corale di livello. Domani, gli avversari giungeranno ad Alghero con l’intento di conquistare Gara 2 e riportare in pari il discorso del passaggio del turno. Di contro ci sarà una Klass Coral Alghero determinata a non concedere opportunità, soprattutto davanti al pubblico di casa. I corallini algheresi chiamano a raccolta i propri tifosi.