Cor 13 febbraio 2024 Cocaina, Daspo urbano a Bonorva La misura di prevenzione scaturisce da una specifica proposta avanzata al Questore di Sassari, a seguito di varie operazioni antidroga eseguite negli anni 2021 e 2022



BONORVA - I Carabinieri della Compagnia di Bonorva nella mattinata odierna, hanno dato esecuzione al provvedimento del DASPO Urbano nei confronti del titolare di un bar-tabacchi, contenente il divieto per due anni di frequentare o stazionare nei pressi di altri locali di pubblico intrattenimento presenti nel paese. La misura di prevenzione scaturisce da specifica proposta avanzata al Questore di Sassari, a seguito di varie operazioni antidroga eseguite negli anni 2021 e 2022 dai Carabinieri nei confronti di una fitta rete di soggetti che operavano in concorso tra loro. Nello specifico, l'uomo era stato condannato con sentenza irrevocabile per essersi reso responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina anche all’interno e nei pressi della propria attività commerciale nonché in quella altrui.