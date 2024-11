Cor 15 febbraio 2024 Al Verdi il violoncellista Mischa Maisky E’ l’unico violoncellista al mondo ad aver studiato con i grandi Mstislav Rostropovich e Gregor Piatigorsky ed ha iniziato a suonare lo strumento quando era ancora bambino



SASSARI - Al via al teatro Verdi di Sassari la 14esima edizione della stagione concertistica “Grandi Interpreti della Musica” organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, con il sostegno del Ministero, della Regione e della Fondazione di Sardegna. Ad aprire il cartellone venerdì 16 Febbraio alle 20,30 sarà un ospite d’eccezione, un musicista di fama mondiale: Mischa Maisky. Ospite regolarmente dei maggiori festival internazionali Maisky collabora con direttori e orchestre prestigiose e si considera cittadino del mondo “suono un violoncello italiano - ha dichiarato - con archetti francesi e tedeschi, corde austriache”.



E’ l’unico violoncellista al mondo ad aver studiato con i grandi Mstislav Rostropovich e Gregor Piatigorsky ed ha iniziato a suonare lo strumento quando era ancora bambino. «Sono il terzo figlio – prosegue - mia sorella maggiore era pianista e mio fratello aveva iniziato come violinista, per me è stato logico dedicarmi a uno strumento diverso per poter formare con loro un trio”. Da più di 40 anni Mischa Maisky suona un prezioso Domenico Montagnana costruito a Venezia nel 1720 che chiama affettuosamente ‘bella signora’. “In italiano e in francese – spiega Maisky -violoncello è una parola maschile, mentre in russo è femminile, per me è dunque una bella signora che amo profondamente».



Ad accompagnare sul palco Mischa Maisky sarà la "Teatro Verdi Chamber Orchestra"diretta da Guglielmo De Stasio che ne è in Konzertmeister. Il complesso strumentale stabile del Teatro Verdi è stato apprezzato dal pubblico già nella passata stagione. Il programma della serata propone musiche di: Mozart “Divertimento per archi”, Ciajkovskij “Notturno” per violoncello e archi, Haydn “Concerto in do Maggiore" per Violoncello e archi. Info e abbonamenti biglietteria Teatro Verdi aperta tutti i giorni, sabato escluso dalle 17 alle 20.