S.A. 28 febbraio 2024 Club Dogo sbarcano al Red Valley La band formata da Guè Pequeno, Jack La Furia e Don Joe si esibirà il 17 agosto, nell’ultima data dell’ottava edizione della kermesse musicale ad Olbia



OLBIA - In Sardegna arriva la storia del rap Italiano. Ad ampliare la line up di Red Valley 2024 arrivano i Club Dogo, che si esibiranno il 17 agosto 2024 all’Olbia Arena. Con 10 date al Forum di Assago tutte sold-out, un album di ritorno “Club Dogo” (uscito venerdì 12 gennaio per Island Records) che ha già raggiunto la certificazione di disco di Platino e una data evento che li vedrà protagonisti a San Siro (28 giugno 2024), il trio è pronto ad esibirsi nella provincia sarda per uno show irripetibile per ringraziare i fan del sostegno dimostrato per oltre vent’anni.