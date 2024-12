Cor 6 marzo 2024 La Coral Alghero aggancia I play-off I ragazzi di coach Longano battono l’Astro Cagliari e raggiungono un primo importante risultato stagionale. Ora il rush finale della serie D regionale



ALGHERO - Terza vittoria consecutiva e partecipazione ai i play-off garantita per la Klass Coral Alghero. Sabato, nella palestra di Olmedo, la squadra di coach Longano ha battuto 97-84 l’Astro Basket nel match valido per la terzultima giornata di Divisione Regionale 1, allungando in maniera decisiva proprio sulla formazione cagliaritana.



Partita che non si presentava semplice per la Coral e non è un caso che sia stata decisa nell’ultimo quarto, nonostante un’ottima partenza degli algheresi che lasciava presagire una strada in discesa. Così non è stato, perché l’Astro è sempre rimasta in scia o alla pari per tutti i primi tre parziali e ad inizio dell’ultimo quarto è passata addirittura in vantaggio. A quel punto, però, sono saliti in cattedra i due argentini Juan Sahud e Victorio Musso, che hanno trascinato la formazione algherese alla vittoria. Ottima anche la prestazione dei due fratelli Cesaraccio, così come dei più giovani.



La vittoria contro l’Astro è stata di fondamentale importanza perché ha permesso alla Klass Coral Alghero di guadagnare matematicamente l’accesso ai play-off. Ora però ci sono ancora quattro gare da giocare, le ultime due contro Genneruxi e San Sperare, quindi i recuperi contro Atletico Cagliari e Oristano Basket. Gli algheresi puntano a migliorare ulteriormente la classifica proprio in vista della griglia play-off.