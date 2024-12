Commissione Ambiente, Mulas lascia. «E' il fallimento della politica»

Cor 7 marzo 2024 Commissione Ambiente, Mulas lascia

ALGHERO - «C’è molta amarezza nel constatare lo stato di inerzia in cui ci si trova e da Presidente della Commissione Ambiente non posso che trarre le dovute conclusioni annunciando le mie dimissioni da questo ruolo. Un ruolo che ho svolto con abnegazione e passione, spesso senza trovare riscontri. In questi 4 anni e mezzo ho lavorato tantissimo nell’organismo consiliare che presiedo per tentare di risolvere tantissime problematiche del territorio, convocando oltre 400 commissioni consiliari, affrontando i problemi della sanità, dell’ambiente, dell’igiene urbana, dei servizi cimiteriali ecc. Credo che bisogna essere coerenti e riconoscere il fallimento della politica e non certamente il mio personale, ma al cospetto di una serie infinita di istanze disattese, di proposte inascoltate, ritengo opportuno farmi da parte».



Con queste parole Christian Mulas (Udc) lascia la presidenza della Commissione Ambiente del Comune di Alghero. «Il dramma dei pescatori algheresi è lo specchio del grado del valore che la politica oggi è in grado di dimostrare» sottolinea Mulas, anche oggi a Casa Gioiosa presente e impegnato nel sostenere le istanze della piccola pesca artigianale. «La politica deve difendere i diritti dei cittadini - sottolinea - ha un dovere nei confronti della comunità. Oggi si è resa evidente la mancanza di responsabilità, il senso del mettersi al servizio della collettività. Quando mancano questi elementi essenziali significa che la politica fallisce. Vedere questi pescatori manifestare con preoccupazione, da oltre 8 mesi per non poter pescare all'interno dell'Area Maina Protetta, fa capire che bisogna interrogarsi tutti sul significato profondo del nostro ruolo».