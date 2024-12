Cor 8 marzo 2024 Mister Fantasy, al Poco Loco i mitici anni ‘80 Oggi, 8 marzo, sul palco di via Gramsci (dalle ore 22) va in scena una vera e proprio full immersion nell´epoca d´oro della musica e dello stile: due ore di pura energia, ritmi instancabili e i maggiori successi per un imperdibile tuffo nel passato



ALGHERO - La Riviera del Corallo come una macchina del tempo a suon di musica dal vivo, il varco sono le porte del Poco Loco, lo storico live club a due passi dal lungomare di Alghero. Si entra e si torna indietro negli indimenticabili anni ‘80 con lo show dei Mister Fantasy in concerto. Per gli amanti della cultura eighties Mister Fantasy è un nome che dice tutto, il programma televisivo ideato e condotto dall’immenso Carlo Massarini è stato un cult per un’intera generazione e non solo.



Oggi, 8 marzo, sul palco di via Gramsci va in scena una vera e proprio full immersion nell'epoca d'oro della musica e dello stile: due ore di pura energia, ritmi instancabili e i maggiori successi per un imperdibile tuffo nel passato.



I Mister Fantasy negli anni hanno portato il proprio spettacolo in lungo e in largo per le piazze e i nei migliori live club della Sardegna, 6 musicisti professionisti che dalla cultura degli anni ‘80 arrivano e che nella cultura degli anni ‘80 portano lo spettatore: due le voci, quella femminile di Betty Delogu e quella maschile Pierpaolo Abis, alla chitarra Alessio Olla, Nicola Cogliolo alle tastiere, Fabrizio Piras al basso e il batterista Antonio Pisano.