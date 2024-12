Cor 13 marzo 2024 Poetry Slam, secondo round a Sassari L’appuntamento con il secondo round del primo Torneo di Poetry Slam realizzato in Sardegna, infatti, è previsto per sabato 16 marzo alle 21 presso lo SpazioBunker in via Porcellana 17/A



SASSARI - Dopo il tutto esaurito della prima serata, torna a Sassari il Torneo di Poetry Slam organizzato all’interno della rassegna Teatri in via d’estinzione. L’appuntamento con il secondo round del primo Torneo di Poetry Slam realizzato in Sardegna, infatti, è previsto per sabato 16 marzo alle 21 presso lo SpazioBunker in via Porcellana 17/A.



Questa iniziativa culturale organizzata da Meridiano Zero Teatro e CAATS – Consorzio Artisti Artigiani Turritani Sardi in collaborazione con “Poetry Slam Sardegna” e “CLIP informale”, promuove la poesia orale e performativa. Anche questo mese sul palco saliranno sei poeti pronti a sfidarsi a colpi di versi. Le regole sono semplicissime: le poesie devono essere scritte di proprio pugno; non sono ammessi travestimenti, musiche e oggetti di scena, massimo tre minuti di tempo per leggere o recitare le poesie. A decretare i vincitori sarà come sempre una giuria presa a caso tra il pubblico presente in sala. I due poeti che otterranno i punteggi più alti, si qualificheranno per la finale del torneo che si terrà a maggio. Non solo! Il vincitore della serata potrà partecipare alle finali sarde della “LIPS – Lega Italiana Poetry Slam”, associazione che coordina a livello italiano il circuito di poetry slam.



A condurre la serata nelle vesti di MC (maestra di cerimonia) sarà Francesca Falchi, pluripremiata attrice, drammaturga e stand-up comedian di Cagliari nonché attuale coordinatrice del Poetry Slam Sardegna. Come ospite ci sarà Maria Oppo. Classe 1995, logopedista e poetessa, collabora come autrice per varie riviste quali Poetarum Silva, Palin Magazine, Lollove Mag. Maria Oppo partecipa da tre anni alle serate di poetry slam, lasciando subito il segno: ha vinto, infatti, le finali regionali 2023 e rappresentato la Sardegna alle finali nazionali della “LIPS – Lega Italiana Poetry Slam”. Visto il pienone della prima serata e considerando i posti limitati, si consiglia di prenotare scrivendo a spaziobunker@gmail.com