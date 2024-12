Cor 13 marzo 2024 Porto Torres: nuovo calendario rifiuti Da lunedì 1° aprile entreranno in vigore nel territorio comunale di Porto Torres i nuovi calendari per la raccolta differenziata, sia per le utenze domestiche e sia per quelle non domestiche



PORTO TORRES - Sono diverse le novità predisposte dall’impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r. l. che dal mese di gennaio è il nuovo gestore del servizio di igiene urbana e riguardano in particolare il potenziamento del ritiro porta a porta dei rifiuti. Per quanto riguarda le utenze domestiche le giornate di ritiro della raccolta dell’umido sono state incrementate a 4 giorni alla settimana e la raccolta dei pannolini/pannoloni avverrà 6 giorni su 7.



Quanto alle utenze non domestiche i servizi vengono diversificati per quelle food che somministrano cibi o che trattano prodotti alimentari freschi e per quelle no food. Anche in questo caso il servizio porta a porta viene potenziato portando la raccolta di plastica e lattine a 4 giorni alla settimana e introducendo la raccolta degli imballaggi di cartone con frequenza pari a 6 giorni ogni settimana.



Inoltre per gli esercizi pubblici rientranti nella categoria food (ristoranti, fast food, bar e negozi che commerciano prodotti alimentari freschi) viene aggiunta la raccolta domenicale dell’umido.

Quanto all’Ecocentro comunale di via Fontana Vecchia, diventa accessibile anche la domenica per le utenze domestiche e vengono ampliati gli orari di apertura per le utenze non domestiche. È a disposizione dell’utenza dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18 il numero verde gratuito 800408670