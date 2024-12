S.A. 15 marzo 2024 Stintino Jazz&Classica: Iscrizioni alle masterclass Sono aperte le iscrizioni alle masterclass di Stintino Jazz&Classica, i seminari curati dall’Associazione culturale LABohème, quest’anno dal 6 al 14 luglio



STINTINO - Sono aperte le iscrizioni alle masterclass di Stintino Jazz&Classica, la storica rassegna di seminari e concerti sul Golfo dell’Asinara nata 11 anni fa e curata dall’Associazione culturale musicale teatrale LABohème. Anche quest’anno sono previsti sia i corsi con grandi docenti che gli eventi gratuiti e aperti a tutti, in collaborazione con il Comune di Stintino, la Fondazione di Sardegna e il MuT-Museo della Tonnara. Le masterclass, tutte dedicate al Jazz, saranno tenute da Bruno Tommaso, vera icona della musica italiana e presente a Stintino sin dalla prima edizione, e Roberto Spadoni, compositore, docente al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma e Siena Jazz, alle masterclass stintinesi dal 2018.



I corsi di quest’anno sono tre: dal 6 all’11 luglio (scadenza iscrizioni 31 maggio) tornano le lezioni per giovani musicisti che formeranno la Stintino Young Orchestra, una fucina di giovani talenti che negli anni ha creato musicisti oggi professionisti e che proprio dal borgo dei pescatori hanno mosso i primi passi. Dopo il grande successo degli ultimi due anni è stato inoltre confermato il corso di Composizione e arrangiamento, dal 9 al 14 luglio (scadenza iscrizioni 15 aprile): una vera e propria “bottega artigiana” in cui proporre lavori già scritti ma anche elaborarne di nuovi con la supervisione dei docenti, per orientarsi nel campo della creazione musicale e arricchire gli iscritti di contenuti di alto profilo, indicando possibili approfondimenti, competenze e direzioni nella costruzione di un percorso musicale creativo e personalizzato. Il terzo corso in programma è dedicato allo Stintino Jazz Ensemble, un gruppo ad hoc formato da professionisti che eseguirà proprio i brani composti durante la masterclass e di cui potranno far parte anche gli stessi autori (prove e lezioni 13-14 luglio, scadenza iscrizioni 31 maggio).