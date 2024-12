Cor 19 marzo 2024 Al Dromos Garbarek, Diawara e Fonseca Il festival Dromos svela altri tre protagonisti della sua ventiseiesima edizione: in arrivo a Oristano il 27 luglio il sassofonista Jan Garbarek e il 28 la cantante maliana Fatoumata Diawara; il 2 agosto a Donigala Fenughedu (Or) il pianista cubano Roberto Fonseca



ORISTANO - Jan Garbarek e Fatoumata Diawara a Oristano, Roberto Fonseca a Donigala Fenughedu: il festival Dromos svela altri tre protagonisti della sua edizione numero ventisei, in programma l'estate prossima tra vari centri e località dell'oristanese, dopo quelli già annunciati che saranno di scena all'anfiteatro di Tharros, ovvero Brad Mehldau, Chris Potter, John Patitucci e Jonathan Blake (il 19 luglio), la pianista giapponese Hiromi (il 20), e Fiorella Mannoia con orchestra (il 21 e il 22 luglio, in partnership con la Fondazione Mont'e Prama nell'ambito del festival "L'Isola dei Giganti"), oltre a Francesco De Gregori, atteso invece in concerto a Cabras con il contributo e la partecipazione del Comune (il 18 agosto).



Sabato 27 luglio riflettori puntati a Oristano su un'autentica icona del jazz europeo degli ultimi cinquant'anni: sul palco allestito in piazza Duomo plana alle 22 il sassofonista norvegese Jan Garbarek, ispiratore e modello di intere generazioni di musicisti con il suo inconfondibile stile, lirico, vocale, etereo e meditativo. Nel corso della sua carriera, l'artista scandinavo ha collaborato con nomi del calibro di Keith Jarrett, Palle Danielsson, John Christensen, Charlie Haden, Egberto Gismonti, Ralph Towner, Bill Frisell, Manu Katchè, oltre al celeberrimo Hilliard Ensemble con cui ha inciso l'album "Officium" (ECM, 1994), che gli ha procurato una fama internazionale al di là del mondo prettamente jazzistico. A Oristano Jan Garbarek sarà affiancato da Rainer Brüninghaus, il pianista e tastierista tedesco che lo accompagna da oltre trent'anni, dal bassista brasiliano Yuri Daniel e dal poliedrico percussionista indiano Trilok Gurtu.



La bella cornice della piazza Duomo, ancora una volta resa disponibile grazie alla Curia Arcivescovile di Oristano, ospiterà l'indomani - domenica 28 luglio (sempre con inizio alle 22) - un gradito ritorno a Dromos, protagonista in questo caso Fatoumata Diawara, agli annali del festival per un coinvolgente e memorabile concerto all'Anfiteatro di Tharros nell'estate del 2018. La cantante maliana, una delle rappresentanti più vitali della scena musicale africana, è attesa nel segno del suo nuovo album, "London Ko", coprodotto l'anno scorso con Damon Albarn (leader dei Blur e fondatore dei Gorillaz), dove le sue radici mandinka si uniscono con influenze afrobeat, jazz, pop, elettroniche e hip hop. Una sintesi che si riflette anche nel titolo del disco, che combina i nomi di una metropoli occidentale come Londra con quello della capitale del Mali, Bamako. Ad affiancare Fatoumata Diawara a Oristano saranno Fernando Tejero alle tastiere, Jurandir Santana alla chitarra, Juan Finger al basso e Willy Ombe alla batteria.