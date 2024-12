G.P. 24 marzo 2024 Maltempo, in arrivo il “Ciclone della Colomba”



Secondo le previsioni, sono in arrivo piogge in tutta Italia, ma per i due giorni festivi di Pasqua e Pasquetta tornerà il sole e il beltempo Secondo le previsioni, sono in arrivo piogge in tutta Italia, ma per i due giorni festivi di Pasqua e Pasquetta tornerà il sole e il beltempo • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat