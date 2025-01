S.A. 27 marzo 2024 AiCS: appello per raccolta sangue a Sassari Venerdì 29 marzo l’unità mobile per la raccolta sangue dell’Avis comunale di Sassari stazionerà per tutta la mattinata davanti alla sede dell’Associazione Italiana Cultura e Sport in via Cedrino 3 a Sassari.



SASSARI - Anche il Comitato provinciale di Sassari dell’AiCS scende in campo per sostenere l’emergenza sangue. Venerdì 29 marzo l’unità mobile per la raccolta sangue dell’Avis comunale di Sassari stazionerà per tutta la mattinata davanti alla sede dell’Associazione Italiana Cultura e Sport in via Cedrino 3 a Sassari. A partire dalle 8.30 sarà possibile partecipare alla giornata dedicata alla donazione del sangue. A dare il buon esempio gli studenti e i docenti dei corsi AiCS, i volontari e gli operatori dell’associazione, in particolare gli allievi dei corsi di formazione sanitaria OSS e ASO, e quelli di informatica di base che lunedì 25 marzo hanno partecipato ad una giornata di formazione dedicata al valore della donazione, ospitata nei locali del piccolo teatro dell’AiCS. Una sessantina di corsisti hanno preso parte alla mattinata dedicata a sensibilizzare i nuovi donatori nel corso della quale Sara e Morena Dettori insieme a Mirella Baccoli dell’Avis comunale di Sassari hanno illustrato le ragioni che devono spingere ciascun individuo a donare: la donazione permette di sottoporsi a una visita approfondita e a un controllo periodico degli esami di laboratorio, controlli periodici ed esami accurati permettono di individuare eventuali segni e sintomi iniziali di una malattia, la donazione di sangue è una scelta libera dell’individuo e l’atto che ne consegue è un dono e donare il proprio sangue per il prossimo ha il valore di un dovere collettivo, un atto volontario di autentica generosità. Il comitato provinciale di Sassari dell’AiCS sottolinea l'importanza di questa iniziativa e invita tutti i cittadini a partecipare alla raccolta di sangue. Potrà donare chiunque goda di buona salute, le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni con un peso non inferiore ai 50 chili.