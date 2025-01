S.A. 29 marzo 2024 Klass Coral batte aCagliari e vola ai playoff La squadra di coach Longano ha battuto 61-60 l’Atletico Cagliari. La sfida si ripeterà nei play-off al via subito dopo Pasqua



ALGHERO - Si è chiusa con una vittoria e il sesto posto la regular season della Klass Coral Alghero in Divisione Regionale 1. Nel recupero della 2ª giornata di andata la squadra di coach Longano ha battuto 61-60 l’Atletico Cagliari. Partita molto equilibrata sin dalle prime battute, con gli algheresi desiderosi di confermare i progressi fatti nelle ultime gare e gli ospiti a caccia di una vittoria per chiudere al secondo posto. Così non è stato e l’Atletico Cagliari, terzo in classifica, sarà proprio l’avversario della Coral nei play-off.



Tornando al match giocato nella palestra di Olmedo, per i ragazzi algheresi è stato un bel banco di prova anche perché per buona parte del match non hanno potuto contare sul giocatore più talentuoso, Juan Sahud, penalizzato dai tre falli accumulati nel primo quarto. L’argentino è poi rientrato alla fine del terzo parziale, contribuendo al successo della Coral. Quasi tutti a referto, alla fine, e ottimi segnali in vista dei play-off che partiranno subito dopo le festività pasquali.



Appuntamento con gara-1 dei Quarti di finale a Cagliari il prossimo 7 aprile, poi gara-2 a Olmedo ed eventuale gara-3 ancora sul parquet dell’Atletico. Intanto va avanti anche la stagione dell’Under 19 che nel recupero contro il Cus Sassari ha perso con il punteggio di 66-89. Ora scatterà la fase a orologio. Ma al di là del piazzamento finale, per la Coral la soddisfazione di veder crescere i propri giovani, molti dei quali ormai in pianta stabile in prima squadra.