S.A. 6 aprile 2024 Pasqua al Tennis Club Alghero: i risultati Si è concluso il Torneo di Pasqua disputato al Tc Alghero, con i match Under 10-12-14-16 maschile e femminile. Tutti i risultati



ALGHERO - Tennis giovanile sugli scudi con il Torneo di Pasqua disputato al Tc Alghero, con i match Under 10-12-14-16 maschile e femminile. Le vittorie nel femminile sono andate a Greta Palermo (Under 10 del Cus Sassari), Karol Urru (U12 del Tc Porto Torres), Anita Usai (U14 del Tc Ghilarza) e Sofia Ruiu (U16 del Tc Porto Torres), mentre nel maschile si sono imposti Francesco Loi (Under 10 dello Junior Tennis Stintino), Paolo Giacopetti (U12 del Tc Porto Torres, finalista anche nella categoria superiore), Italo Spano (U14 della Torres Tennis) e Francesco Sulis (U16 del Tc Ghilarza).

Tra i tennisti di casa, buona prova di Francesco Marras, finalista nell'Under 12 maschile. Menzione d'onore per il giudice arbitro Giuseppe Calise, che è riuscito a far filare tutto liscio in una settimana che ha visto 109 giovani tennisti sfidarsi negli otto tabelloni di singolare.



Nella foto: Il giudice arbitro Giuseppe Calise premia Sofia Ruiu