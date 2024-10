Cor 23 aprile 2024 L´Autismo va in Meta ad Alghero Tutto pronto a Maria Pia per la tradizionale giornata al campo da Rugby di Maria Pia. Coinvolte le Istituzioni civili e militari, istituti scolastiche, associazioni, società sportive, sponsor, professionisti del settore



ALGHERO - Si terrà il prossimo sabato 27 aprile "l'Autismo va in meta", la tradizionale manifestazione organizzata ad Alghero grazie all'instancabile impegno di Doriana Caria e Paco Ogert dell'associazione "Il mio amico speciale", col supporto dell'Amatori Rugby Alghero e di tantissimi amici. Coinvolte a Maria Pia dalla mattina alla sera le Istituzioni civili e militari, istituti scolastiche, associazioni, società sportive, sponsor, professionisti del settore.



Foto d'archivio