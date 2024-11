Cor 2 maggio 2024 Esordio vincente per il Tc Alghero in Serie B1 Poker vincente per il Tc Alghero Mp Finance. Inizia con una vittoria in trasferta l´avventura del circolo algherese nel campionato nazionale di Serie B1



ALGHERO - Inizia con una vittoria in trasferta l'avventura del TcAlghero Mp Finance nel campionato nazionale di Serie B1 di tennis maschile a squadre. Nel campo al coperto della Società Canottieri Casale Monferrato, gli alfieri del circolo algherese si sono imposti per 4-2.



Buon esordio in maglia algherese per Juan Bautista Otegui, che ha regolato con un doppio 6-1 Luigi Nasti. I piemontesi hanno pareggiato i conti con Fabio Leonardi, che ha superato 6-3, 4-6, 6-3 in 2h42' Michele Fois. Secondo esordio e seconda vittoria tra le fila algheresi, con Sebastian Gima che ha battuto 6-1, 6-0 Luca Barbonaglia. Poi, Cristiano Monte ha conquistato il terzo punto battendo 6-2, 1-6, 6-2 Federico Rondano.



La parola è quindi passata ai doppi: netta vittoria per Gima e Otegui (6-1, 6-2 su Nasta e Giorgio Mantillaro), mentre Fois e Monte hanno perso 6-4, 6-3 contro Barbonaglia e Leonardi. Domenica, il Tc Alghero Mp Finance osserverà un turno di riposo; tornerà in campo domenica 19 maggio, sul green set di Maria Pia, contro il Tc Treviglio.