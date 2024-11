S.A. 6 maggio 2024 Festival Mediterraneo: Frigato e Duo Mistral in concerto Nella basilica del Sacro Cuore a Sassari sarà l’organista Fabio Frigato ad aprire la serata, seguito dal Duo Mistral composto da Antonio Puglia (clarinetto) e Mariano Meloni (pianoforte). Appuntamento il 9 maggio



SASSARI - Secondo appuntamento stagionale giovedì 9 maggio alle 20,30 con il Festival del Mediterraneo, la rassegna concertistica dell’Associazione culturale “Arte in Musica” dedicata, in particolare, alla musica organistica. Nella basilica del Sacro Cuore a Sassari sarà l’organista Fabio Frigato ad aprire la serata, seguito dal Duo Mistral composto da Antonio Puglia (clarinetto) e Mariano Meloni (pianoforte). Come nel concerto di apertura della stagione, il 26 aprile scorso, la serata sarà incentrata sul tema “Tra Gabriel Fauré e Giacomo Puccini”, con l’esecuzione non soltanto di brani dei due compositori di cui quest’anno ricorre il centenario della scomparsa, ma anche di pagine di autori coevi. I concerti di questo cartellone - tutti a ingresso gratuito - prevedono, infatti, opere anche di autori diverse epoche ma contemplano sempre un omaggio a Fauré o Puccini oppure alle loro scuole.



Fabio Frigato proporrà il Praeludium in re minore BuxWV 140 del compositore seicentesco tedesco-danese Dietrich Buxtehude, la seconda aria della cantata Ich will auf den herren schaun BWV 93 di Johann Sebastian Bach e l’adattamento per organo di altri due brani del grande compositore di Eisenach: l’Allegro moderato dalla Sonata BWV 1027, originariamente scritta per viola da gamba e clavicembalo, e l’Andante dalla Sonata BWV 1030 per flauto e clavicembalo. Fabio Frigato, diplomato con lode al triennio di Organo al Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, Master of Arts a Monaco, si è esibito in tutta Italia e ha debuttato in Spagna nel 2022 con uno spettacolo basato su “Lo Senyal del Judici”, tradizione medievale che lega Alghero e Catalogna, alla Sagrada Familia di Barcellona. Attualmente studia Clavicembalo e improvvisazione al Conservatorio di Sassari.



La seconda parte della serata avrà come protagonista il Duo Mistral, fondato oltre quarant’anni fa dal pianista Mariano Meloni e dal clarinettista Antonio Puglia, che ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero. Il duo vanta un vastissimo repertorio che spazia dal 1700 fino alla musica jazz e contemporanea, con particolare interesse rivolto alle esecuzioni di composizioni dell’Ottocento e del Novecento. In occasione del concerto al Sacro Cuore, proporrà celebri temi da film di Ennio Morricone, un omaggio a Giacomo Puccini, Concertino di Ante Grgin, Tiger Rag di Nick La Rocca e Sholem-alekhem di Béla Kovacs. Il Festival del Mediterraneo 2024 è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna, Fondazione di Sardegna, dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma “Salude e trigu”, da Fondazione Alghero e Comune di Alghero.



Nella foto: Duo Mistral