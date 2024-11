G.B. 17 maggio 2024 Disagi sulla viabilità verso Platamona Ancora disagi per chi percorre quotidianamente da Sassari la strada litoranea verso Platamona e Castelsardo. Segnalato il disservizio, si spera possa essere risolto ben prima dell'arrivo dell'estate piena.



SASSARI - Nonostante la bella stagione in arrivo, i nuovi investimenti per rendere più attrattivo il tratto sassarese della spiaggia di Platamona, continuano i disagi per chi deve affrontare quotidianamente il tratto di strada SC Platamona e la SP 81. Adesso è una griglia di scolo che ha ceduto ad ostacolare la viabilità, negli scorsi mesi il semaforo, che spesso viene divelto dal vento e resta inattivo per mesi, costringendo a ripetute manutenzione. Segnalato il disservizio, si spera possa essere risolto ben prima dell'arrivo dell'estate piena.