Cor 21 maggio 2024 Ritorna il Bardunfula Festival Quinta edizione del Festival letterario e culturale del Nord Sardegna dedicato a bambini e bambine e ragazze e ragazzi. Tra gli ospiti di quest’anno Gunnar Helgason, attore, conduttore, regista e scrittore islandese



SASSARI - Ritorna per una quinta edizione che si preannuncia ricca di novità, a cominciare dal nome. Il Bardunfula Festival, realizzato e promosso dall’Associazione di Promozione Sociale il Colombre, diventa Bardunfula Fe’, Festival letterario e culturale del Nord Sardegna dedicato a bambini e bambine e ragazze e ragazzi, e propone dal 24 al 26 maggio, ai Giardini pubblici di via Tavolara a Sassari, gli eventi centrali della rassegna. Come nel 2023, la manifestazione si svilupperà durante tutto l’anno e non solo in città, confermando la sua natura girovaga e nomade con una programmazione dilatata nel tempo. Sono così previste tappe, oltre a Sassari, ad Alghero, Porto Torres, Olbia, Asinara, Orani, Tempio, Bonorva, Nuoro, Irgoli, Loculi, Onifai e Villaspeciosa, fino a dicembre.



Il Bardunfula Fe’ è inserito anche quest’anno nel cartellone di Salude & Trigu, il progetto della Camera di Commercio di Sassari che ha l’obiettivo di mettere insieme i principali eventi del Nord Sardegna con la finalità di promuovere il territorio in ambito culturale e turistico. Il programma del Bardunfula Fe’ 2024 è stato presentato questa mattina alla stampa nella sala consiliare della Camera di commercio di Sassari. «I nostri amici dell’Associazione il Colombre fanno parte di Salude & Trigu sin dal 2021 – ha detto in apertura di conferenza Antonella Viglietti, referente del progetto della Camera di commercio –. Recentemente la Giunta camerale ha esteso la rete di Salude & Trigu a 89 eventi dagli iniziali 71, a conferma del successo dell’iniziativa. Dal 2019 sosteniamo la loro promozione sia con un supporto di carattere economico sia sul versante della comunicazione».



«Questa quinta edizione è un giro di boa importante e festeggiamo con un lavoro di rebranding con una nuova identità visiva e un accorciamento del nome che diventa Bardunfula Fe’, più vicino così ad adolescenti e preadolescenti», ha spiegato Daniele Salis, presidente dell’APS il Colombre. I numeri dello scorso anno raccontano di una rassegna che registra un ottimo gradimento da parte del pubblico. Solo nel 2023 ci sono state 35 giornate con 81 eventi, 60 laboratori, 52 ospiti con 20 autori, 51 libri presentati, 21 presentazioni, 9 spettacoli, 14 sedi con otto paesi, 12 azioni di rigenerazione urbana, 6 scuole, 60 partner e, soprattutto, settemila presenze.



Dal 2019 il pubblico è in crescita costante, con un +70 per cento e con un 84 per cento fidelizzato, ovvero che ha già partecipato ad almeno una edizione. Il tema di quest’anno è “... oltre il ticchettio dell’orologio”. Ogni anno il Bardunfula Festival porta infatti un tema su cui riflettere e su cui basare parte delle attività programmate per quell’edizione. Tra gli argomenti all’attenzione dal 2019 a oggi vi sono la parità di genere, l‘antirazzismo, la relazione, l‘immigrazione, l‘ambiente e la pace. L’obiettivo è cercare una visione plurale e comune. «Perché “... oltre il ticchettio dell’orologio”? Riflettiamo sul tempo e sulla qualità del tempo. Il riferimento è a Momo, romanzo fantastico di Michael Ende, l’autore di La storia infinita. In Momo il tema centrale è quello del tempo e di come viene impiegato nel mondo moderno», ha detto ancora Salis.