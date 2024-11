S.A. 22 maggio 2024 Temporary shop in Atelier: ospiti due designer Fino al 26 maggio Monica Casu e Gianfranco Setzu importano negli spazi di via Carlo Alberto "COSETTE design", selezione ironica di oggetti che coniugano utilità e contaminazione culturale, la cura per il particolare e speculazione filosofica, viaggi tangibili tra tradizione e innovazione



ALGHERO - Monica Casu e Gianfranco Setzu, visionario duo artistico, sono i nuovi inquilini di Atelier#4. Fino al 26 maggio, infatti, i due designer importano negli spazi di via Carlo Alberto "COSETTE design", selezione ironica di oggetti che coniugano utilità e contaminazione culturale, la cura per il particolare e speculazione filosofica, viaggi tangibili tra tradizione e innovazione. "Things to Tell" è il nome del loro pop-up ma è anche un modus operandi: fare per rivelare chi siamo, da dove veniamo e, soprattutto, dove vogliamo andare. Come singoli ma anche come collettività.



Setzu e Casu invadono gli spazi di Atelier trasformando l'A#4 in un pop-up che, però, è molto più che un temporary store: è uno spazio di incontro e condivisione dove gli oggetti vengono spiegati e raccontati le fasi creative e attuative - ideazione, produzione indipendente, taglio laser, stampe 3D etc - rendendo il Design non una pratica misteriosa ma un tassello del quotidiano.



Parte integrante del progetto è il talk tematico che, dalle ore 19 di venerdì 24 maggio, accoglierà chiunque abbia curiosità sul mondo del design; una conversazione sulle tappe di una creazione consapevole e identitaria che parta da un'isola amata per poi parlare al mondo. "Things to Tell" rientra nelle azioni del progetto ATELIER# - Nuove Narrazioni Contemporanee, promosso dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero e finanziato nell’ambito del Fondo per le piccole e medie città d’arte del Ministero dell'Interno.